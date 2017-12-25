Обамеянг: "Я не продлевал контракт с "Боруссией" и нахожусь на трансфером рынке"

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Обамеянг: "Я не продлевал контракт с "Боруссией" и нахожусь на трансфером рынке"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг собственные слова о том, что он продлил контракт с клубом.

"Это неправда, я не продлевал контракт с "Боруссией". Трансферный рынок открыт, в том числе и для меня. "Реал"? Это уже не является моим желанием, и я не думаю много на этот счет", - приводит слова игрока Ouest-france.

Ранее сообщалось, что 28-летний Обамеянг подписал новый контракт с клубом до лета 2021 года с существенным повышением зарплаты.

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