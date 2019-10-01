Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил 7 голов во всех 7 матчах чемпионата Англии.

Вчера, 30 сентября, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в АПЛ.

7 голов в 7 матчах - рекорд "Арсенала". Ранее подобного результата добивался Денис Бергкамп в сезоне-1997/98.

Обамеянг играет в лондонском клубе с зимы 2018 года. "Арсенал" занимает в чемпионате Англии занимает 4 место.

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