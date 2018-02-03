Обамеянг забил дебютный гол за "Арсенал"

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Обамеянг забил дебютный гол за "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил дебютный гол в первом же матче за "канониров".

28-летний габонец поразил ворота "Эвертона" на 37-й минуте игры 26-го тура АПЛ. Стоит отметить, что гол был забит из очевидного офсайда.

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