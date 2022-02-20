Обамеянг забил первый гол за "Барселону"

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Обамеянг забил первый гол за "Барселону"

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг забил первый гол за каталонский клуб.

Форвард отличился в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".

32-летний Обамеянг перешел в "Барселону" в зимнее трансферное окно из "Арсенала" на правах свободного агента. Футболист заключил с каталонцами контракт до лета 2025 года.

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