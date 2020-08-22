Обамеянг заявил, что "Арсенал" не предлагал ему новый контракт

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Обамеянг заявил, что "Арсенал" не предлагал ему новый контракт

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что клуб еще не предложил ему продлить соглашение.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о новом контракте до 2023 года.

В инстаграме футболист сказал следующее: "Все показывают ручку и бумагу, но у меня все еще нет бумаг, бро!"

Стоит отметить, что Обамеянг надеется на то, что контракт будет продлен в скором времени.

Нынешнее соглашение истекает этим летом. В составе "Арсенала" футболист провел 109 матчей и забил 70 голов.

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