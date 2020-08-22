Обамеянг заявил, что "Арсенал" не предлагал ему новый контракт
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что клуб еще не предложил ему продлить соглашение.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о новом контракте до 2023 года.
В инстаграме футболист сказал следующее: "Все показывают ручку и бумагу, но у меня все еще нет бумаг, бро!"
Стоит отметить, что Обамеянг надеется на то, что контракт будет продлен в скором времени.
Нынешнее соглашение истекает этим летом. В составе "Арсенала" футболист провел 109 матчей и забил 70 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18