Обамеянг заявил, что "Арсенал" не предлагал ему новый контракт

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что клуб еще не предложил ему продлить соглашение.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о новом контракте до 2023 года.



В инстаграме футболист сказал следующее: "Все показывают ручку и бумагу, но у меня все еще нет бумаг, бро!"



Стоит отметить, что Обамеянг надеется на то, что контракт будет продлен в скором времени.

Нынешнее соглашение истекает этим летом. В составе "Арсенала" футболист провел 109 матчей и забил 70 голов.



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