Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" официально объявил свое решение по поводу поведения габонского форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что нападающий больше не является капитаном команды из-за нарушения дисциплины. Он также не примет участия в матче с "Вест Хэмом" в 17-м туре АПЛ.

Ранее по этой же причине Обамеянг пропустил матч с "Саутгемптоном" (3:0).

"Мы ожидаем от всех футболистов и, в частности, от нашего капитана работы в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали", – сказано в "канонирам".

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