Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" официально объявил свое решение по поводу поведения габонского форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что нападающий больше не является капитаном команды из-за нарушения дисциплины. Он также не примет участия в матче с "Вест Хэмом" в 17-м туре АПЛ.

Ранее по этой же причине Обамеянг пропустил матч с "Саутгемптоном" (3:0).

"Мы ожидаем от всех футболистов и, в частности, от нашего капитана работы в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали", – сказано в "канонирам".

Также не пропустите: Агуэро в среду объявит о своем будущем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов