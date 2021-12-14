Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" официально объявил свое решение по поводу поведения габонского форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.
Сообщается, что нападающий больше не является капитаном команды из-за нарушения дисциплины. Он также не примет участия в матче с "Вест Хэмом" в 17-м туре АПЛ.
Ранее по этой же причине Обамеянг пропустил матч с "Саутгемптоном" (3:0).
"Мы ожидаем от всех футболистов и, в частности, от нашего капитана работы в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали", – сказано в "канонирам".
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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