Обамеянга зовут в Саудовскую Аравию

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Обамеянга зовут в Саудовскую Аравию

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации Goal.com, 32-летнему футболисту поступило предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

Габонца хотят арендовать на полгода с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "канониров" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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