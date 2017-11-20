Обамеянгом интересуются гранды из Испании и Англии

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмундреал мадридтоттенхэм

Обамеянгом интересуются гранды из Испании и АнглииФорвардом дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом интересуются топ-клубы из Испании и Англии.

В частности, как информирует испанская пресса, вариант с приобретением 28-летнего нападающего "шершней" рассматривают в мадридском "Реале" и лондонском "Тоттенхэме".

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 15 мячей и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Боруссию".

Напомним, ведущий скаут дортмундской "Боруссии" переберется в "Арсенал". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
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20 Кристал Пэлас 12 5
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