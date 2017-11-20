Обамеянгом интересуются гранды из Испании и Англии

Форвардом дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом интересуются топ-клубы из Испании и Англии.

В частности, как информирует испанская пресса, вариант с приобретением 28-летнего нападающего "шершней" рассматривают в мадридском "Реале" и лондонском "Тоттенхэме".

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 15 мячей и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Боруссию".

Напомним, ведущий скаут дортмундской "Боруссии" переберется в "Арсенал". | soccernews.ru