Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)

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Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что ему и его партнерам по национальной команде пришлось спать на полу в аэропорту в Гамбии.

"Просто невероятная ночь в аэропорту. Хотелось бы понять, почему Гамбия несколько часов не отдает нам паспорта и держит в аэропорту? Мы что, заложники?" – написал Обамеянг в своем Instagram.

Сборную Габона на протяжении нескольких часов не выпускали из аэропорта, хотя у всех были результаты тестов на коронавирус.

16 ноября сборная Габона сыграет с Гамбией в матче отборочного турнира Кубка африканских наций.

Не пропустите: Обамеянг рассказал, почему остался в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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