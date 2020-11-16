Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)
Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что ему и его партнерам по национальной команде пришлось спать на полу в аэропорту в Гамбии.
"Просто невероятная ночь в аэропорту. Хотелось бы понять, почему Гамбия несколько часов не отдает нам паспорта и держит в аэропорту? Мы что, заложники?" – написал Обамеянг в своем Instagram.
Сборную Габона на протяжении нескольких часов не выпускали из аэропорта, хотя у всех были результаты тестов на коронавирус.
16 ноября сборная Габона сыграет с Гамбией в матче отборочного турнира Кубка африканских наций.
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