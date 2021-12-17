Обамеянгу запретили тренироваться с первой командой "Арсенала"
Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" лишил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга возможности тренироваться с первой командой, сообщает The Telegraph.
По информации источника, сейчас габонец тренируется индивидуально. Отмечается, что в таком режиме нападающий будет работать как минимум до Кубка Африки, который начнется 9 января.
Сегодня главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что Обамеянг не сыграет в завтрашнем матче с "Лидсом" в 17-м туре АПЛ.
В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
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|Тоттенхэм
|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|27
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