Обамеянгу запретили тренироваться с первой командой "Арсенала"

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Обамеянгу запретили тренироваться с первой командой "Арсенала"Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" лишил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга возможности тренироваться с первой командой, сообщает The Telegraph.

По информации источника, сейчас габонец тренируется индивидуально. Отмечается, что в таком режиме нападающий будет работать как минимум до Кубка Африки, который начнется 9 января.

Сегодня главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что Обамеянг не сыграет в завтрашнем матче с "Лидсом" в 17-м туре АПЛ.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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