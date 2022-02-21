Обамеянгу засчитали хет-трик в матче с "Валенсией". На него переписали гол Педри

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Обамеянгу засчитали хет-трик в матче с "Валенсией". На него переписали гол Педри

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что гол полузащитника Педри в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (4:1) переписан на нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Гол состоялся на 63-й минуте. Педри нанес удар издали, мяч задел спину Обамеянга и влетел в ворота. В итоге касание форварда признано решающим в эпизоде.

32-летний Обамеянг перешел в "Барселону" в зимнее трансферное окно из "Арсенала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб пять матчей и забил три гола.

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