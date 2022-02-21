Обамеянгу засчитали хет-трик в матче с "Валенсией". На него переписали гол Педри
Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что гол полузащитника Педри в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (4:1) переписан на нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Гол состоялся на 63-й минуте. Педри нанес удар издали, мяч задел спину Обамеянга и влетел в ворота. В итоге касание форварда признано решающим в эпизоде.
32-летний Обамеянг перешел в "Барселону" в зимнее трансферное окно из "Арсенала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб пять матчей и забил три гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14