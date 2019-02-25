Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите
В футболе есть избитая фраза, которая гласит, что хорошая атака может выиграть матч, а хорошая оборона – чемпионство. Мы же чаще всего обращаем внимание на ярких нападающих, а трудолюбивых защитников подзабываем. Это неправильно. Они трудятся не меньше своих одноклубников, и малейшая их ошибка может привести к пропущенному мячу. Фальшивые офсайды, персональная опека, точнейшие подкаты… собрать качественную оборону сложно, а когда она хорошо работает, ей легко пренебречь.
Сегодня мы возьмём на вооружение статистику и рассмотрим самые надёжные оборонные комплексы футбольных клубов.
5. «Интернационале» - 17 пропущено за 24 игры
«Интернационале» сейчас (впрочем, как и всегда) находится в сложной ситуации. Их капитан и лучший нападающий Мауро Икарди лишился повязки и титула, и в команде назревают проблемы. Впрочем, сам «Интер» не разочаровывает – команда занимает третью строчку, выше «Милана». Мечты попасть в ЛЧ остаются вполне достижимыми.
Такого успеха удалось достичь благодаря надёжной игре в обороне. «Интер» забил 34 гола за 24 матча, а защита пропустила 17, что является вторым лучшим показателем в Серии А.
4. «Атлетико» Мадрид – 17 пропущено за 24 игры
В отличии от «Интера», «Атлетико» уже давно считается одной из сильнейших команд Европы – два финала ЛЧ, титулы Примеры и несколько кубков это подтверждают.
Это огромное достижение для Диего Симеоне, которому приходится оперировать значительно меньшим бюджетом, чем у его главных оппонентов. Успеха удалось достичь благодаря очень прагматичной игре и надёжной обороне.
В этом сезоне «матрасники» пропустили всего 17 мячей за 24 матча. Это позволило занять второе место. В 2016 результат был ещё более внушительным – 18 за весь сезон!
3. «Ювентус» - 15 пропущено за 24 матча
Чемпионы Серии А и один из сильнейших клубов мира, «Юве» знают все. На их счету рекордное количество скудетто – 34, и в Италии они готовы взять рекордное восьмое чемпионство подряд. Внушительный отрыв от преследователей это практически гарантирует.
Такие результаты стали возможны благодаря вечным Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Всего 15 пропущенных голов за 24 матча – не шутка. Кажется, пришло наконец время выиграть ЛЧ – какие ещё могут быть оправдания?
2. «Ливерпуль» - 15 пропущено за 26 матчей
Если бы год назад вам кто-то заявил, что у «Ливерпуля» одна из лучших оборон в мире, вы бы скорее всего рассмеялись.
Команда давно славится яркой атакой – как и слабой защитой, которая неоднократно стоила «красным» чемпионства. Чего только стоит финал ЛЧ 2018 года.
Но Юрген Клопп – не дурак, и он сделал всё, чтобы усилить это слабое звено. И благодаря Вирджилу ван Дейку и голкиперу Алиссону случилась невероятная трансформация. В этом сезоне «Ливерпуль» провёл серию из 10 игр без пропущенного мяча. За 26 матчей в сетку ворот Алиссона залетело всего 15 мячей.
1. ПСЖ – 13 пропущено за 23 матча
В команде, где выступает два самых дорогих футболиста в истории, и возможно два лучших нападающих мира, забивать любят и умеют – и статистика это подтверждает.
Но не только Неймар и Мбаппе стабильны – их партнёры в защите тоже молодцы. 13 мячей за 23 игры – невероятной результат. По статистике, это 0,56 пропущенных голов за матч.
С таким сбалансированным составом ПСЖ просто обязан вновь праздновать победу в Лиге 1 и одолевать «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11