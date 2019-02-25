Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите

В футболе есть избитая фраза, которая гласит, что хорошая атака может выиграть матч, а хорошая оборона – чемпионство. Мы же чаще всего обращаем внимание на ярких нападающих, а трудолюбивых защитников подзабываем. Это неправильно. Они трудятся не меньше своих одноклубников, и малейшая их ошибка может привести к пропущенному мячу. Фальшивые офсайды, персональная опека, точнейшие подкаты… собрать качественную оборону сложно, а когда она хорошо работает, ей легко пренебречь.

Сегодня мы возьмём на вооружение статистику и рассмотрим самые надёжные оборонные комплексы футбольных клубов.

5. «Интернационале» - 17 пропущено за 24 игры

«Интернационале» сейчас (впрочем, как и всегда) находится в сложной ситуации. Их капитан и лучший нападающий Мауро Икарди лишился повязки и титула, и в команде назревают проблемы. Впрочем, сам «Интер» не разочаровывает – команда занимает третью строчку, выше «Милана». Мечты попасть в ЛЧ остаются вполне достижимыми.

Такого успеха удалось достичь благодаря надёжной игре в обороне. «Интер» забил 34 гола за 24 матча, а защита пропустила 17, что является вторым лучшим показателем в Серии А.

4. «Атлетико» Мадрид – 17 пропущено за 24 игры

В отличии от «Интера», «Атлетико» уже давно считается одной из сильнейших команд Европы – два финала ЛЧ, титулы Примеры и несколько кубков это подтверждают.

Это огромное достижение для Диего Симеоне, которому приходится оперировать значительно меньшим бюджетом, чем у его главных оппонентов. Успеха удалось достичь благодаря очень прагматичной игре и надёжной обороне.

В этом сезоне «матрасники» пропустили всего 17 мячей за 24 матча. Это позволило занять второе место. В 2016 результат был ещё более внушительным – 18 за весь сезон!

3. «Ювентус» - 15 пропущено за 24 матча

Чемпионы Серии А и один из сильнейших клубов мира, «Юве» знают все. На их счету рекордное количество скудетто – 34, и в Италии они готовы взять рекордное восьмое чемпионство подряд. Внушительный отрыв от преследователей это практически гарантирует.

Такие результаты стали возможны благодаря вечным Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Всего 15 пропущенных голов за 24 матча – не шутка. Кажется, пришло наконец время выиграть ЛЧ – какие ещё могут быть оправдания?

2. «Ливерпуль» - 15 пропущено за 26 матчей

Если бы год назад вам кто-то заявил, что у «Ливерпуля» одна из лучших оборон в мире, вы бы скорее всего рассмеялись.

Команда давно славится яркой атакой – как и слабой защитой, которая неоднократно стоила «красным» чемпионства. Чего только стоит финал ЛЧ 2018 года.

Но Юрген Клопп – не дурак, и он сделал всё, чтобы усилить это слабое звено. И благодаря Вирджилу ван Дейку и голкиперу Алиссону случилась невероятная трансформация. В этом сезоне «Ливерпуль» провёл серию из 10 игр без пропущенного мяча. За 26 матчей в сетку ворот Алиссона залетело всего 15 мячей.

1. ПСЖ – 13 пропущено за 23 матча

В команде, где выступает два самых дорогих футболиста в истории, и возможно два лучших нападающих мира, забивать любят и умеют – и статистика это подтверждает.

Но не только Неймар и Мбаппе стабильны – их партнёры в защите тоже молодцы. 13 мячей за 23 игры – невероятной результат. По статистике, это 0,56 пропущенных голов за матч.

С таким сбалансированным составом ПСЖ просто обязан вновь праздновать победу в Лиге 1 и одолевать «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ.

Юрий Сергеев

