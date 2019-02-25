Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите

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Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите

В футболе есть избитая фраза, которая гласит, что хорошая атака может выиграть матч, а хорошая оборона – чемпионство. Мы же чаще всего обращаем внимание на ярких нападающих, а трудолюбивых защитников подзабываем. Это неправильно. Они трудятся не меньше своих одноклубников, и малейшая их ошибка может привести к пропущенному мячу. Фальшивые офсайды, персональная опека, точнейшие подкаты… собрать качественную оборону сложно, а когда она хорошо работает, ей легко пренебречь. 
Сегодня мы возьмём на вооружение статистику и рассмотрим самые надёжные оборонные комплексы футбольных клубов.

5. «Интернационале» - 17 пропущено за 24 игры

«Интернационале» сейчас (впрочем, как и всегда) находится в сложной ситуации. Их капитан и лучший нападающий Мауро Икарди лишился повязки и титула, и в команде назревают проблемы. Впрочем, сам «Интер» не разочаровывает – команда занимает третью строчку, выше «Милана». Мечты попасть в ЛЧ остаются вполне достижимыми.
Такого успеха удалось достичь благодаря надёжной игре в обороне. «Интер» забил 34 гола за 24 матча, а защита пропустила 17, что является вторым лучшим показателем в Серии А.

4. «Атлетико» Мадрид – 17 пропущено за 24 игры

В отличии от «Интера», «Атлетико» уже давно считается одной из сильнейших команд Европы – два финала ЛЧ, титулы Примеры и несколько кубков это подтверждают.
Это огромное достижение для Диего Симеоне, которому приходится оперировать значительно меньшим бюджетом, чем у его главных оппонентов. Успеха удалось достичь благодаря очень прагматичной игре и надёжной обороне. 
В этом сезоне «матрасники» пропустили всего 17 мячей за 24 матча. Это позволило занять второе место. В 2016 результат был ещё более внушительным – 18 за весь сезон!

3. «Ювентус» - 15 пропущено за 24 матча

Чемпионы Серии А и один из сильнейших клубов мира, «Юве» знают все. На их счету рекордное количество скудетто – 34, и в Италии они готовы взять рекордное восьмое чемпионство подряд. Внушительный отрыв от преследователей это практически гарантирует. 
Такие результаты стали возможны благодаря вечным Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Всего 15 пропущенных голов за 24 матча – не шутка. Кажется, пришло наконец время выиграть ЛЧ – какие ещё могут быть оправдания?

2. «Ливерпуль» - 15 пропущено за 26 матчей

Если бы год назад вам кто-то заявил, что у «Ливерпуля» одна из лучших оборон в мире, вы бы скорее всего рассмеялись.
Команда давно славится яркой атакой – как и слабой защитой, которая неоднократно стоила «красным» чемпионства. Чего только стоит финал ЛЧ 2018 года.
Но Юрген Клопп – не дурак, и он сделал всё, чтобы усилить это слабое звено. И благодаря Вирджилу ван Дейку и голкиперу Алиссону случилась невероятная трансформация. В этом сезоне «Ливерпуль» провёл серию из 10 игр без пропущенного мяча. За 26 матчей в сетку ворот Алиссона залетело всего 15 мячей.

1. ПСЖ – 13 пропущено за 23 матча

В команде, где выступает два самых дорогих футболиста в истории, и возможно два лучших нападающих мира, забивать любят и умеют – и статистика это подтверждает. 
Но не только Неймар и Мбаппе стабильны – их партнёры в защите тоже молодцы. 13 мячей за 23 игры – невероятной результат. По статистике, это 0,56 пропущенных голов за матч.
С таким сбалансированным составом ПСЖ просто обязан вновь праздновать победу в Лиге 1 и одолевать «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ.

Юрий Сергеев
 

 

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
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15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
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