Обертан продолжит карьеру в Болгарии

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Обертан продолжит карьеру в Болгарии

"Левски" на своём официальном сайте объявил о переходе известного французского полузащитника Габриэля Обертана.

28-летний футболист заключил с болгарским клубом контракт до лета 2019 года. Обертан являлся свободным агентом, поэтому достался "Левски" бесплатно.

Стоит отметить, что последним клубом Обертана был "Уиган". Также он известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Анжи".

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