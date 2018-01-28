Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
"Ювентус" в рамках 22 тура Серии А встретился с "Кьево", в последних матчах туринский клуб не баловал своих болельщиков результативностью даже в играх с аутсайдерами, однако все же "старая синьора" забивала такой нужный один гол и продолжала погоню за лидирующим "Наполи". По схожему сценарию развивался и матч против "Кьево". "Ювентус" никак не мог распечатать ворота Соррентино, пока арбитр не удалил двух игроков хозяев, только после этого Хедира сумел забить победный гол.
"Ювентус" по своему обыкновению захватил инициативу с первых минут, однако опасных моментов у ворот соперника создать не мог. Казалось, что туринцы экономят силы, словно зная, что наступит время, и они обязательно забьют. "Кьево" целиком и полностью сосредоточился на обороне, "летающие ослы" не давали развернуться нападающим "Ювентуса", футболистам гостей пришлось бить с дальней дистанции. На 20 минуте неплохо выстрелил Пьянич, мяч полетел в створ, но проблемой этот выстрел для Соррентино не стал.
Положение хозяев ухудшилось в конце первого тайма, когда Бастьен за две минуты получил две жёлтые карточки на Асамоа и покинул поле. "Кьево" еще глубже ушел в оборону, "Ювентус" же так и не мог взломать защитные построения соперника. Даже моментов у ворот Соррентино так и не возникло.
Уже во втором тайме арбитр и вовсе оставил "летающих ослов" вдевятером, удалив за споры Каччиаторе. Только после того, как численный перевес достиг двух человек, "Ювентус" забил: Пьянич забросил мяч на фланг, откуда Бернардески прострелил в центр, а Хедира отправил игровой снаряд в угол ворот. Матч был фактически завершен, отыграться у "Кьево" шансов не было, "Ювентус" же долгое время банально катал мяч, считая, что одного гола достаточно. Гости включились лишь в самой концовке, когда Диего Коста набросил мяч на Иуаина, защитники "Кьево" упустили аргентинского форварда, а тот с нескольких метров поразил ворота.
"Ювентус" снова продемонстрировал посредственную игру, команда совершенно не впечатляет в атаке, но все же набирает очередные три очка и продолжает борьбу с "Наполи" за золотые медали.
"Кьево" – "Ювентус" - 0:2
Гол: Хедира, 68 – 0:1; Игуаин, 88 – 0:2
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Ярошински, Томович (Гамберини, 54), Бани, Дайнелли, Хетемай, Радованович, Бастьен, Бирса (Меджорини, 80), Пуччиарелли (Депаоли, 46).
"Ювентус": Щестны, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Асамоа (Лихтштайнер, 73), Хедира, Стураро (Бернардески, 53), Пьянич, Коста, Манджукич, Игуаин (Бентакур,89).
Удаление: Бастьен, 37; Каччиаторе, 62
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|56
|2
|Наполи
|21
|54
|3
|Лацио
|21
|46
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|21
|41
|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Аталанта
|22
|33
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7