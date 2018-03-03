Обескровленный ПСЖ в гостях одолел "Труа"

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Обескровленный ПСЖ в гостях одолел "Труа"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде взял верх над "Труа". Напомним, что этот матч пропускали пять ключевых игроков парижан, однако это не помешало столичному гранду благодаря голам Анхеля Ди Марии и Кристофера Нкунку взять дежурные три очка.

"Труа" – ПСЖ - 0:2

Голы: Ди Мария, 47 - 0:1, Нкунку, 77 - 0:2.

"Труа": Желязны, Обианг, Вискаррондо, Эрей, Кордоваль, Азамум (Ниве, 73), Пеле, Вальтер (Бен-Саада, 82), Беллюгу, Грансир, Хен Чжун Сук (Кауи, 56).

ПСЖ: Ареоля, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Кимпембе, Ди Мария (Дани Алвес, 57), Ло Чельсо (Веа, 79), Дракслер, Диарра, Нкунку, Рабьо (Мотта, 61).

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