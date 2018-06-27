Оби Микел: "Был как никогда близок к тому, чтобы обыграть Месси"

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микель прокомментировал поражение своей команды от национальной команды Аргентины в заключительном матче группового этапа Чемпионата Мира.

"Я расстроен, потому что я думаю, что это был момент, когда я подошел очень близко к тому, чтобы обыграть, наконец, Месси. Я не рассматриваю этот матч как соперничество между мной и ним. Я просто чувствовал, что на этот раз мы были близки к выходу в следующую стадию, но было бы удивительно, если бы мы прошли. Удача снова была на его стороне, и ему удалось опять меня обыграть", - цитирует 31-летнего хавбека goal.com.

Напомним, Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ. | soccernews.ru