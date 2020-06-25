Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"
"Крылья Советов" пытались заполучить экс-игрока "Челси" Джона Оби Микеля.
Как сообщает Lance, самарский клуб вышел на агента футболиста через японскую компанию-посредника. "Крылья" готовы были платить игроку 1,2 миллиона евро в год, однако нигериец отклонил предложение, заявив, что ожидает предложения от "Ботафого".
Напомним, что в марте Оби Микель разорвал соглашение с "Трабзонспором", из-за того, что не хотел играть в период пандемии коронавируса. Чемпионат Турции был приостановлен через два дня после его ухода.
Оби Микель наиболее известен по игре в "Челси", цвета которого он защищал с 2006 по 2017 год.
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