Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"

Теги крылья советовджон оби микель

Оби Микель отказался переходить в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" пытались заполучить экс-игрока "Челси" Джона Оби Микеля.

Как сообщает Lance, самарский клуб вышел на агента футболиста через японскую компанию-посредника. "Крылья" готовы были платить игроку 1,2 миллиона евро в год, однако нигериец отклонил предложение, заявив, что ожидает предложения от "Ботафого".

Напомним, что в марте Оби Микель разорвал соглашение с "Трабзонспором", из-за того, что не хотел играть в период пандемии коронавируса. Чемпионат Турции был приостановлен через два дня после его ухода.

Оби Микель наиболее известен по игре в "Челси", цвета которого он защищал с 2006 по 2017 год.

Читайте также: Член совета директоров "Крыльев Советов" настаивает на увольнении Божовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов