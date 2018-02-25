Оби Микель: "Я надеюсь "Челси" будет сильнее "Барсы", как это было в 2012 году"

Экс-игрок "Челси" Джон Оби Микель поделился ожиданиями от ответного поединка "синих" против "Барселоны" (1:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я всегда буду фанатом "Челси", и искренне желаю им удачи в каждой игре. Я надеюсь они будут сильнее "Барсы", как это было в 2012 году" - приводят слова Оби Микеля английские СМИ.

Ответный матч между "Барселоной" и "Челси" состоится 14 марта.

Читайте также: Азар: "Челси" нужно провести ответный матч с "Барселоной" более чем идеально". | http://soccernews.ru