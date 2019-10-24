Обидчик "Спартака" "Брага" обыграла "Бешикташ" в Лиге Европы

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Брага", которая в квалификации обыграла московский "Спартак", на выезде оказалась сильнее "Бешикташа". "Вулверхэмптон" в гостях переиграл "Слован".

"Бешикташ" Турция – "Брага" Португалия - 1:2 (0:1)

Голы: Рикарду Орта, 38 - 0:1, Найир, 71 - 1:1, Эдуарду, 80 - 1:2

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Пабло, Секейра, Эшгайю, Новайш (Агбо, 75), Пальинья, Рикарду Орта, Андре Орта (Эдуарду, 75), Галено, Паулинью (Руй Фонте, 83).

"Слован" Словакия – "Вулверхэмптон" Англия - 1:2 (1:0)

Голы: Шпорар, 11 - 1:0, Саисс, 58 - 1:1, Хименес, 63 (с пенальти) - 1:2

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Коуди, Боли, Доэрти, Гиббс-Уайт (Диогу Жота, 59), Саисс (Дендонкер, 76), Моутинью, Килмен, Кутроне (Траоре, 46), Хименес.

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