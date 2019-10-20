Обладатель "Золотого мяча - 1991": "Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди"

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Обладатель "Золотого мяча - 1991": "Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди"

Обладатель "Золотого мяча" в 1991 году Жан-Пьер Папен рассказал, что думает о нападающих ПСЖ Мауро Икарди и Эдисоне Кавани. Об этом сообщает beIn Sport.

"Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди", - сказал Папен. 

Напомним, парижане арендовали 26-летнего аргентинца у "Интера" этим летом. В контракте присутствует опция возможного выкупа. Ранее сообщалось миланский клуб надеется, что ПСЖ выкупит Икарди.

Соглашение Эдисона Кавани с парижанами истекает в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Я предпочту Ла Лигу аместо Лиге Чемпионов" - сказал Месси

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Карлыч69
Карлыч69

Вижу, что тебе Месси в рот насрал ещё больше чем твоему дружку (с)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем копируешь со своего основного аккаунта приемы ? И здесь будешь одно и то же писать ?

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