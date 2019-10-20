Обладатель "Золотого мяча - 1991": "Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди"
Обладатель "Золотого мяча" в 1991 году Жан-Пьер Папен рассказал, что думает о нападающих ПСЖ Мауро Икарди и Эдисоне Кавани. Об этом сообщает beIn Sport.
"Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди", - сказал Папен.
Напомним, парижане арендовали 26-летнего аргентинца у "Интера" этим летом. В контракте присутствует опция возможного выкупа. Ранее сообщалось миланский клуб надеется, что ПСЖ выкупит Икарди.
Соглашение Эдисона Кавани с парижанами истекает в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Анжер
|10
|16
|5
|Бордо
|9
|15
|6
|Лилль
|10
|15
|7
|Монпелье
|10
|14
|8
|Брест
|10
|14
|9
|Марсель
|9
|13
|10
|Ницца
|10
|13
|11
|Ренн
|9
|12
|12
|Амьен
|10
|12
|13
|Тулуза
|10
|12
|14
|Метц
|10
|11
|15
|Сент-Этьен
|9
|11
|16
|Лион
|10
|10
|17
|Ним
|10
|10
|18
|Монако
|9
|9
|19
|Страсбур
|9
|9
|20
|Дижон
|10
|9