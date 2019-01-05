Обладатель "Золотого мяча" может покинуть "Реал"

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Обладатель "Золотого мяча" может покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич планирует покинуть команду этим летом. Об этом сообщает fichajes.com.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что Модрич из-за возраста уже не может играть на высоком уровне.

Контракт хорвата с "Реалом" рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он участвовал в 24 матчах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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