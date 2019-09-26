Обладатель "Золотого мяча" стал тренером в 76 лет

Теги милан

Обладатель "Золотого мяча" стал тренером в 76 лет

Итальянец Джанни Ривера в возрасте 76 лет получил тренерскую лицензию, сообщает France Info.

По сведениям издания, теперь итальянский специалист имеет право тренировать клубы Серии А.

76-летний Ривера за свою карьеру выступал за "Алессандрию" и "Милан". В 1969 году он стал обладателем "Золотого мяча". В составе "Милан" он трижды становился чемпионом Италии, четырежды выиграл Кубок Италии, дважды - Кубков Чемпионов и дважды - Кубок кубков. За сборную Италии сыграл 60 матчей и забил 14 голов. С национальной командой Ривера в 1968 году стал чемпионом Европы.

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