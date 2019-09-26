Обладатель "Золотого мяча" стал тренером в 76 лет
Итальянец Джанни Ривера в возрасте 76 лет получил тренерскую лицензию, сообщает France Info.
По сведениям издания, теперь итальянский специалист имеет право тренировать клубы Серии А.
76-летний Ривера за свою карьеру выступал за "Алессандрию" и "Милан". В 1969 году он стал обладателем "Золотого мяча". В составе "Милан" он трижды становился чемпионом Италии, четырежды выиграл Кубок Италии, дважды - Кубков Чемпионов и дважды - Кубок кубков. За сборную Италии сыграл 60 матчей и забил 14 голов. С национальной командой Ривера в 1968 году стал чемпионом Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Рома
|5
|8
|7
|Болонья
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Торино
|4
|6
|10
|Милан
|4
|6
|11
|Сассуоло
|5
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Парма
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3