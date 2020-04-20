Облак, Алиссон и тер Штеген - в топ-3 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo
Портал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей в мире. Первое место занял словенский страж ворот "Атлетико" Ян Облак. Вторым стал бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон, третьим - немецкий вратарь "Барселона" Марк-Андре тер Штеген.
Топ-10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo выглядит так:
1. Ян Облак ("Атлетико")
2. Алиссон ("Ливерпуль")
3. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
4. Тибо Куртуа ("Реал")
5. Кейлор Навас (ПСЖ)
6. Петер Гулачи ("РБ Лейпциг")
7. Самир Ханданович ("Интер")
8. Мануэль Нойер ("Бавария")
9. Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити")
10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18