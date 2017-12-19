Облак: "Гризманн с нами и чувствует себя в "Атлетико" отлично"

Теги антуан гризманнян облакатлетико мадрид

Облак: "Гризманн с нами и чувствует себя в "Атлетико" отлично"Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак считает, что нападающий Антуан Гризманн как и раньше сосредоточен на задачах команды.

Ранее в СМИ попала информация, что Гризманн настроен покинуть клуб.

"Гризманн с нами и чувствует себя в "Атлетико" отлично. Не знаем, что произойдёт в будущем, но вечером я встречусь с Гризманном на тренировке», - сказал голкипер. 

Читайте: Суарес прокомментировал возможные подписания "Барселоной" Гризманна и Коутиньо | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов