Облак: "Гризманн с нами и чувствует себя в "Атлетико" отлично"

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак считает, что нападающий Антуан Гризманн как и раньше сосредоточен на задачах команды.

Ранее в СМИ попала информация, что Гризманн настроен покинуть клуб.

"Гризманн с нами и чувствует себя в "Атлетико" отлично. Не знаем, что произойдёт в будущем, но вечером я встречусь с Гризманном на тренировке», - сказал голкипер.

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