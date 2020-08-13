Облак, Хименес и Поульсен - в старте на матч ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
Тренерские штабы "Лейпцига" и "Атлетико" огласили стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Халстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Ольмо, Лаймер, Забитцер, Нкунку, Кампль, Поульсен.
"Атлетико": Облак, Хименес, Коке, Лоди, Савич, Сауль, Триппьер, Эррера, М. Льоренте, Карраско, Диего Коста.
Встреча состоится в 22:00 (мск). Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с ПСЖ.
А еще: "Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"| http://soccernews.ru
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