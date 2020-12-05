Облак - лучший голкипер текущего сезона топ-5 лиг Европы по количеству сухих матчей

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Облак - лучший голкипер текущего сезона топ-5 лиг Европы по количеству сухих матчей

Голкипер "Атлетико" Ян Облак имеет лучший показатель среди вратарей топ-5 лиг Европы по количеству сухих матчей.

На данный момент Облак провел девять игр, из них в 7 он отстоял на ноль. Всего он пропустил два гола, а процент его сейвов составляет 93,6.

Отмечается, что всего на счету Облака 31 сейв в матчах чемпионата.

После 11 туров "Атлетико" занимает в Примере второе место, при этом имея две игры в запасе.

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