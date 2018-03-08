Облак может пропустить матч с "Локомотивом" из-за травмы

Словенский вратарь "Атлетико" Ян Облак испытывает проблемы со здоровьем, сообщает Marca.

По сведениям издания, голкипера беспокоит ушиб руки, который он получил несколько недель назад.

Из-за этой травмы словенец может пропустить матч 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

Место в воротах "матрасников" может занять 22-летний аргентинец Аксель Вернер, который пока что не провел ни одной игры за мадридцев.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 8 марта и начнется в 21:00 мск.

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