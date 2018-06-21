Облак намерен затребовать солидного увеличения зарплаты

Теги атлетико мадридян облакантуан гризманн

Облак намерен затребовать солидного увеличения зарплатыГолкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак намерен затребовать у своего клуба солидного увеличения зарплаты, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 25-летний вратарь, учитывая удовлетворение "матрасниками" финансовых запросов своего одноклубника Антуана Гризманна, а также интерес к своей персоне со стороны ряда европейских грандов, планирует запросить оклад, который сделал бы его вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

Наиболее предметный интерес к Облаку проявляют "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал".

Напомним, гендир "Атлетико" высказался о принятом решении Гризманном. | soccernews.ru

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