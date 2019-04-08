Облак назвал лучшего игрока в истории футбола

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Облак назвал лучшего игрока в истории футбола

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак после поражения от "Барселоны" в матче 31-го тура Примеры назвал капитана каталонской команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Они забили два гола за пять минут. Всё потому что мы играли против блестящих футболистов и, по моему мнению, против лучшего игрока в истории футбола - Месси", - сказал Облак.

В матче с "Атлетико" 31-летний аргентинец забил второй гол "Барселоны" на 86-й минуте.

В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 40 матчей, забил 43 гола и сделал 21 ассист.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Должен заявить, Ян прав - Месси лучше меня. Зато я лучше всех среди геев всей Солнечной системы!

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Карыч
Карыч

Только неадекваты могут говорить и печатать такую чушь.

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петушалду
петушалду

Карыч, соси и не отвлекайся!

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Карыч
Карыч

Пидор петушалду делится навыками педерастизма. Охренеть. Обратись в сексульную лигу гей-услуг, недоношенный.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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Карыч
Карыч

Поцелуй гнома в жопу. Хе-хе...

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