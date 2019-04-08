Облак назвал лучшего игрока в истории футбола
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак после поражения от "Барселоны" в матче 31-го тура Примеры назвал капитана каталонской команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
"Они забили два гола за пять минут. Всё потому что мы играли против блестящих футболистов и, по моему мнению, против лучшего игрока в истории футбола - Месси", - сказал Облак.
В матче с "Атлетико" 31-летний аргентинец забил второй гол "Барселоны" на 86-й минуте.
В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 40 матчей, забил 43 гола и сделал 21 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24