Облак не исключил уход Гризманна в "Барселону"

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Облак не исключил уход Гризманна в "Барселону"Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал слухи, которые связывают форварда его команды Антуана Гризманна с каталонской "Барселоной".

"Гризманн в "Барселоне"? Мы не знаем, что может произойти в будущем, но сейчас он находится с нами, и сегодня я снова увижу, как он работает на тренировке", - приводит слова 24-летнего вратаря "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Балаге не видит Коутиньо и Гризманна в "Барселоне". | soccernews.ru

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