Облак - о сезоне "Атлетико": "Цель клуба выполнена, но мои надежды не реализовались"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак признался, что он разочарован результатами своей команды в этом сезоне.

"Задачи клуба - это одно, а мои мысли и надежды - другое. Я хотел до конца сезона бороться с "Барселоной" и "Реалом". Но нам это не удалось. По итогу цель, которую поставил себе клуб, была выполнена, а мои надежды не реализовались", - цитирует словенца AS.

Напомним, что "Атлетико" в Примере финишировал на третьем месте, а в Лиге Чемпионов в четверг вылетел от "РБ Лейпцига" на стадии 1/4 финала.

27-летний Облак пропустил 38 голов в 49 матчах сезона в составе "матрасников".

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