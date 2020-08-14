Облак - о сезоне "Атлетико": "Цель клуба выполнена, но мои надежды не реализовались"
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак признался, что он разочарован результатами своей команды в этом сезоне.
"Задачи клуба - это одно, а мои мысли и надежды - другое. Я хотел до конца сезона бороться с "Барселоной" и "Реалом". Но нам это не удалось. По итогу цель, которую поставил себе клуб, была выполнена, а мои надежды не реализовались", - цитирует словенца AS.
Напомним, что "Атлетико" в Примере финишировал на третьем месте, а в Лиге Чемпионов в четверг вылетел от "РБ Лейпцига" на стадии 1/4 финала.
27-летний Облак пропустил 38 голов в 49 матчах сезона в составе "матрасников".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14