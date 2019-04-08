Облак определился со своим будущим

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Облак определился со своим будущим

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак принял решение о своём будущем, сообщает Marca.

По сведениям издания, звёздный голкипер хочет продлить контракт с "матрасниками", который истекает в 2021 году.

Таким образом, 26-летний словенец намерен остаться на "Ванда Метрополитано", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 202 матча и пропустил 132 гола.

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