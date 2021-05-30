Облак определился со своим будущим

Фото: инстаграм Яна Облака/Автор неизвестен

Словенский вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак заявил, что он не собирается покидать испанский клуб в летнее трансферное окно.

"Я не могу знать будущее. Оно зависит от многих факторов. Например, у клуба может возникнуть потребность в продаже футболистов. Я играю здесь семь лет. Мы выиграли чемпионат Испании, и я не хочу думать ни о чем другом. Я счастлив здесь", - приводит слова Облака Marca.

В минувшем сезоне 28-летний Облак провел за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Атлетико" претендует на Пауло Дибалу. | http://soccernews.ru