Облак опроверг подписание нового контракта с "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак опроверг подписание нового контракта с мадридским клубом, о чём ранее сообщал президент "матрасников" Энрике Сересо.

"Тяжело что-то сказать о будущем, но я сохраняю спокойствие. Всё в руках "Атлетико". Сообщения о том, что я продлил контракт, не соответствуют действительности. Последний раз соглашение с клубом я подписывал два года назад" - приводит слова словенского стража ворот Football Espana.

В этом сезоне 25-летний Облак сыграл за "Атлетико" 36 матчей и пропустил 18 голов.

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