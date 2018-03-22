Облак опроверг подписание нового контракта с "Атлетико"

Теги ян облакатлетико мадрид

Облак опроверг подписание нового контракта с "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак опроверг подписание нового контракта с мадридским клубом, о чём ранее сообщал президент "матрасников" Энрике Сересо

"Тяжело что-то сказать о будущем, но я сохраняю спокойствие. Всё в руках "Атлетико". Сообщения о том, что я продлил контракт, не соответствуют действительности. Последний раз соглашение с клубом я подписывал два года назад" - приводит слова словенского стража ворот Football Espana.

В этом сезоне 25-летний Облак сыграл за "Атлетико" 36 матчей и пропустил 18 голов.

Не пропустите: "Атлетико" определился с кандидатами на замену Облаку. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов