Облак отразил более половины пенальти в ворота "Атлетико"

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Облак отразил более половины пенальти в ворота "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак отбил пенальти в матче 37-го тура испанской Примеры против "Хетафе".

Как сообщает Opta, словенский страж ворот отразил 7 из 12 ударов с "точки" в ворота "матрасников", то есть 58 процентов.

В этом сезоне 25-летний Облак сыграл за "Атлетико" 47 матчей, в которых пропустил 26 голов. | http://soccernews.ru

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