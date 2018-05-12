Облак отразил более половины пенальти в ворота "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак отбил пенальти в матче 37-го тура испанской Примеры против "Хетафе".

Как сообщает Opta, словенский страж ворот отразил 7 из 12 ударов с "точки" в ворота "матрасников", то есть 58 процентов.

В этом сезоне 25-летний Облак сыграл за "Атлетико" 47 матчей, в которых пропустил 26 голов. | http://soccernews.ru