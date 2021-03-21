Облак отразил пенальти и спас победу "Атлетико"
Фото: Твиттер @LaLigaEN
В Мадриде завершился матч 28 тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" принимал "Алавес" и в тяжелейшем матче смог одержать победу с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в игре в начале второго тайма забил нападающий хозяев Луис Суарес. Для форварда этот гол стал 19 в сезоне и 500 в карьере. "Матрасники" могли потерять очки в самой концовке встречи, но голкипер Ян Облак отразил пенальти и спас такие важные 3 очка. "Атлетико" оторвался от идущего вторым "Реала" на 6 очков, имея в своем активе 66 баллов. У гостей осталось 23 очка и предпоследнее, 19 место в чемпионате Испании.
"Атлетико" - "Алавес" 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 54 - 1:0
Нереализованный пенальти: Хоселу, 86
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Хименес, Триппьер, Льоренте, Карраско, Коке, Лемар (Эррера, 74), Корреа (Сауль, 74), Суарес.
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лежен, Дуарте, Лагуардиа (Тачи, 70), Хота (Махмуд, 70), Батталья, Мендес (Риоха, 60), Пере Понс (Сайнс, 79), Пельистри, Хоселу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14