Облак отразил пенальти и спас победу "Атлетико"

Теги атлетико мадридалавесян облаклуис суарес

Облак отразил пенальти и спас победу "Атлетико"Фото: Твиттер @LaLigaEN
В Мадриде завершился матч 28 тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" принимал "Алавес" и в тяжелейшем матче смог одержать победу с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в игре в начале второго тайма забил нападающий хозяев Луис Суарес. Для форварда этот гол стал 19 в сезоне и 500 в карьере. "Матрасники" могли потерять очки в самой концовке встречи, но голкипер Ян Облак отразил пенальти и спас такие важные 3 очка. "Атлетико" оторвался от идущего вторым "Реала" на 6 очков, имея в своем активе 66 баллов. У гостей осталось 23 очка и предпоследнее, 19 место в чемпионате Испании.

"Атлетико" - "Алавес" 1:0 (0:0)

Гол: Суарес, 54 - 1:0
Нереализованный пенальти: Хоселу, 86

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Хименес, Триппьер, Льоренте, Карраско, Коке, Лемар (Эррера, 74), Корреа (Сауль, 74), Суарес.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лежен, Дуарте, Лагуардиа (Тачи, 70), Хота (Махмуд, 70), Батталья, Мендес (Риоха, 60), Пере Понс (Сайнс, 79), Пельистри, Хоселу.

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