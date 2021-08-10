Облак попрощался с Месси (видео)

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Облак попрощался с Месси (видео)Фото: инстаграм Облака/Автор неизвестен

Голкипер "Атлетико" Ян Облак поделился мнением о переходе экс-нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ПСЖ.

"На протяжении всего того времени, что я играю, Месси меняет представление о футболе. Если бы не он, Ла Лига была бы совсем другой. Как минимум у меня было бы чуть больше сухих матчей.

Он вдохновляет всех на улучшение их игры. И теперь отправляется за новой мечтой", – написал Облак у себя в инстаграме.

Ранее ПСЖ объявил о трансфере аргентинца.

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