Облак повторил рекорд Ла Лиги по числу пропущенных голов после 24 стартовых туров

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Облак повторил рекорд Ла Лиги по числу пропущенных голов после 24 стартовых туров

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" победил "Атлетик" со счетом 2:0.

Стоит отметить, что голкипер мадридцев Ян Облак пропустил 9 голов в первых 24 встречах Ла Лиги. По этому показателю он повторил рекордный результат вратаря "Депортиво" Пако Льяно, который был установлен в сезоне-1993/94.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 25-летнего Облака 100 миллионов евро следующим летом.

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
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