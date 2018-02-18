Облак повторил рекорд Ла Лиги по числу пропущенных голов после 24 стартовых туров

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" победил "Атлетик" со счетом 2:0.

Стоит отметить, что голкипер мадридцев Ян Облак пропустил 9 голов в первых 24 встречах Ла Лиги. По этому показателю он повторил рекордный результат вратаря "Депортиво" Пако Льяно, который был установлен в сезоне-1993/94.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 25-летнего Облака 100 миллионов евро следующим летом.

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