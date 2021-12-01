Облак признан лучшим вратарем мира по версии ESPN
Фото: инстаграм Яна Облака/Автор неизвестен
Голкипер мадридского "Атлетико" и сборной Словении Ян Облак признан лучшим вратарем мира по версии ESPN.
Облак занял первое место по итогам голосования, в котором приняли участие 77 экспертов. Вторым стал итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. В первую тройку также вошел голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.
Топ-10 вратарей по версии ESPN выглядит так:
1) Ян Облак ("Атлетико", Словения).
2) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия).
3) Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).
4) Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия).
5) Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия).
6) Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия).
7) Эдуар Менди ("Челси", Сенегал).
8) Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия).
9) Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина).
10) Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18