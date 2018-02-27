Облак продлил контракт с "Атлетико"

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Облак продлил контракт с "Атлетико"Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим основным голкипером Яном Облаком.

Об этом, как информирует ActuFoot, сообщил президент "матрасников" Энрике Сересо. Таким образом, клубу удалось сохранить игрока, которым интересовались ряд европейских топ-клубов.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 15 мячей в 32 матчах за "Атлетико".

Напомним, Симеоне прокомментировал уход Карраско и Гайтана. | soccernews.ru

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