Облак прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал интерес к своей персоне со стороны других клубов.

" Интерес со стороны других клубов? У меня есть контракт до 2021-го года, но мы еще не говорили о его продлении. Сначала я должен сосредоточиться на игре за клуб. То, что произойдет в будущем, не зависит от меня ", - приводит слова 25-летнего словенца Le 10 Sport.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru