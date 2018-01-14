Облак прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов

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Облак прокомментировал интерес к себе со стороны других клубовГолкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал интерес к своей персоне со стороны других клубов.

"Интерес со стороны других клубов? У меня есть контракт до 2021-го года, но мы еще не говорили о его продлении. Сначала я должен сосредоточиться на игре за клуб. То, что произойдет в будущем, не зависит от меня", - приводит слова 25-летнего словенца Le 10 Sport.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru

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