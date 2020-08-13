Облак прокомментировал интерес со стороны "Челси"

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Облак прокомментировал интерес со стороны "Челси"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак отреагировал на слухи касательно своего возможного трансфера в "Челси".

"Сейчас не время говорить об этом. Нужно сосредоточиться на игре с "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов. Оценим сезон, когда он закончится, после этого и поговорим", - цитирует словенца AS.

Рыночная стоимость голкипера "матрасников" оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Облак пропустил всего 36 голов в 48 матчах в составе "Атлетико".

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