Фото: твиттер Облака\Автор неизвестен

Словенский голкипер "Атлетико" Мадрид Ян Облак прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что будет сложно. Мы хотели добиться хорошего результата. Да, проиграли, но при счете 1:0 игра по-прежнему продолжается. Мы очень хорошо защищались на протяжении всего матча, за исключением их гола.

"Манчестер Сити" использует владение мячом как свою силу, но нам удавалось закрывать пространство. Не думаю, что их замены изменили игру – все решил один момент.

Все еще возможно, потому что мы будем играть дома. В "Атлетико" мы никогда не перестаем верить", – сказал Облак.

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