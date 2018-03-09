Облак пропустит матч с "Сельтой"

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Облак пропустит матч с "Сельтой"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак не поможет своей команде в матче 28-го тура испанской Примеры против "Сельты", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, словенский страж ворот продолжает восстанавливаться после травмы руки, из-за которой уже пропустил поединок с "Локомотивом" в рамках Лиги Европы.

Напомним, что матч "Атлетико" – "Сельта" состоится 11 марта в 18:15 по московскому времени.

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