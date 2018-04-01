Облак проводит 150-й матч за "Атлетико"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" принимает "Депортиво".

Этот поединок является 150-м для словенского вратаря мадридского клуба Яна Облака.

В предыдущих 149 встречах 25-летний Облак 85 раз оставил ворота в неприкосновенности, совершил 388 сейвов и пропустил 90 мячей.

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