Облак рассказал, кого опасается из игроков "Барселоны"

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Облак рассказал, кого опасается из игроков "Барселоны"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в преддверии матча с "Барселоной" рассказал, кого он опасается из игроков каталонской команды.

"На мой взгляд, в "Барселоне" много весьма хороших нападающих. Но больше всех, несомненно, мне досаждает Лионель Месси" - сказал Облак.

Напомним, что матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

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Анонимный чувак

Ого, как неожиданно)))

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