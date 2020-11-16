Облак рискует пропустить матч "Атлетико" - "Барселона"

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Облак рискует пропустить матч "Атлетико" - "Барселона"

Основной вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак может не сыграть с "Барселоной" в матче 10-го тура Примеры.

27-летний страж ворот начал испытывать дискомфорт в плече в расположении сборной Словении. Из-за этого он пропустил игру с Косово в рамках Лиги Наций.

Успеет ли голкипер восстановиться к воскресному поединку с "Барсой" пока неизвестно.

В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 10 матчей и пропустил 9 голов.

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