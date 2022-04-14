Облак считает, что "Атлетико" заслужил пройти "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Облака\Автор неизвестен

Словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в ответном матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Наша команда очень сильно старалась, был отличный матч, мы заслуживали большего. Мы разочарованы: сделали все возможное, чтобы забить и выиграть.

В первом матче соперник был лучше, но во второй игре лучше уже были мы. Если сложить две игры вместе, у нас было больше шансов. Однако в конечном итоге этого было недостаточно, чтобы пройти в полуфинал.

В нашей раздевалке только разочарование, потому что мы не вышли в полуфинал, но никто никого не может упрекнуть. Каждый отдал все. Не хватило удачи, чтобы забить гол", – сказал вратарь.

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