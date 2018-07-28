Облак считает, что "Реал" не ослаб из-за ухода Роналду

Вратарь "Атлетико" Ян Облак считает, что мадридский "Реал" не ослаб из-за ухода своего ведущего форварда Криштиану Роналду.

"Роналду - один из лучших футболистов в истории, поэтому "Реал" потерял важного игрока. Но я уверен, что они купят другую звезду. У них всегда будет отличная команда, поэтому трудно сказать у кого есть преимущество перед стартом сезона" - цитирует Облака Goal.com.

Напомним, что Роналду перешёл в "Ювентус" и "Реал" пока далёк от подписания замены для португальца.

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