Облак согласен перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак готов перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Однако как сообщает ESPN, этот трансфер возможен только, если "МЮ" покинет Давид Де Хеа, которым интересуется ПСЖ.

Контракт Облака с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Облак провел 46 игр, из них в 24 он отстоял на ноль.

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